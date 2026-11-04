OHB: Potenzieller Game-Changer erst in einigen Monaten

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Die Aktie von OHB ist nach einem kräftigen Rebound an einer charttechnisch wichtigen Marke abgeprallt. Für einen neuen Aufwärtsschub bräuchte es einen Impuls, der sich zwar abzeichnet, aber noch auf sich warten lässt.

Die hervorragenden Geschäftsperspektiven von OHB sind weitgehend unbestritten, aber diese finden bei einem Kurs von rund 212 Euro auch in einem von Analysten durchschnittlich geschätzten KGV von jetzt wieder etwa 67 (Stand 4.11.) für 2026 ihren Ausdruck. Die Frage ist daher: Sind die Anleger in naher Zukunft bereit, für die Wachstumschancen ein noch größeres Premium zu bezahlen?

Bei der 200-Tage-Linie war Schluss

Die deutlichen Gewinnmitnahmen nach dem ersten kräftigen Rebound der Aktie sind diesbezüglich zumindest ein Warnsignal. OHB war an der Börse in der ersten Oktoberhälfte aus tendenziell überverkaufter Lage richtig durchgestartet und hatte vom Zwischentief (154,80 Euro auf Xetra) in der Spitze fast 70 Prozent zugelegt. Die Kurserholung führte die Aktie in etwa bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell knapp über 260 Euro verläuft, dann drehte der Titel wieder deutlich nach unten.

Neue Hochs oder breite Bodenbildung

Die Frage ist, ob nach dieser Konsolidierung eine neue dynamische Bullenattacke mit frischen Zwischenhochs folgt oder ob sich die Aktie erst einmal in einem breiten Korridor einrichtet und in einer volatilen Seitwärtsphase einen Boden bildet. Angesichts der massiven Korrektur nach der Erholung würden wir auf Letzteres setzen. Ein potenzieller Game-Changer ist allerdings am Horizont erkennbar: Kommt OHB beim Großprojekt SATCOMBw Stufe 4 zum Zuge, dürfte die Aktie davon profitieren. Nach aktuellem Stand hat sich der Prozess der Auftragsvergabe allerdings etwas verzögert und der Abschluss könnte noch etliche Monate dauern.

Auf ein Großprojekt warten derzeit nicht nur die Anleger von OHB, sondern auch die von Masterflex. Doch dort liefert auch schon das laufende Geschäft gute Argumente für die Aktie. zum Artikel

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 04.11.26 um 07:52 Uhr.

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