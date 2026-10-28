OHB: Startpunkt für den neuen Gipfelsturm?

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OHB stärkt mit einer neuen Beteiligung seine Position im Weltraum-Defense-Markt, während die Aktie kräftig von den Tiefständen zurückfedert. Für den nächsten Kursschub gibt es bereits einen möglichen Auslöser.

OHB hat sich kürzlich mit 25 Prozent an der MediaMobil Communication GmbH beteiligt, mit der bereits seit mehreren Jahren zusammengearbeitet wird. Die neue Beteiligung ist auf Satellitenkommunikationslösungen für schwierige Umgebungen (Katastrophenfälle, Wüsten …) spezialisiert und stärkt damit auch die Offensive von OHB im Weltraum-Defense-Markt.

Rebound überfällig

Das war aber sicher nicht der Grund für die kräftigen Kurszuwächse, die die Aktie in den letzten Tagen verzeichnen konnte. Vielmehr war der Rebound nach massiven Kursverlusten gemessen am Jahreshoch – in der Spitze etwa 75 Prozent – trotz starker operativer Aussichten überfällig.

Noch Luft bis zur 200-Tage-Linie

Technisch hat sich die Lage damit aufgehellt. Die Aktie hat die 38-Tage-Linie mit Schwung überwunden und der MACD zeigt eine intakte Aufwärtsbewegung an. Prinzipiell besteht zunächst noch Luft bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell zwischen 260 und 270 Euro verläuft. Spätestens dann ist allerdings eine Konsolidierung zum Luftholen wahrscheinlich, denn die Aktie ist schon jetzt gemäß Relative-Stärke-Index kurzfristig tendenziell überkauft.

Folgt zweiter Gipfelsturm?

Nach dem urknallmäßigen Erwachen im Januar und dem anschließenden atemberaubenden Gipfelsturm mitsamt scharfer Korrektur könnte der jüngste Kursschub für die Aktie quasi zum zweiten Urknall werden, der den Kurs wegen der starken Geschäftsperspektiven zurück in den Aufwärtstrend führt. Da die Bewertung weiter ambitioniert ist – das Konsens-KGV26 beträgt bei einem Kurs von 234 Euro rund 75 –, sollte aber mit einer hohen Volatilität und einer insgesamt längeren Findungsphase gerechnet werden. Perspektivisch könnten aber positive News, insbesondere ein möglicher Erfolg bei der Auftragsvergabe beim Bundeswehr-Projekt SATCOMBw4, den Kurs weiter anfachen.

Wie bei OHB könnte auch bei GESCO ein einzelnes Ereignis den Kurs anfachen. Diesmal spricht einiges dafür, dass die Skepsis der Anleger nicht mehr berechtigt ist: zum Artikel

Während bei GESCO die eigene Vergangenheit die Anleger zögern lässt, bremst bei Matador Secondary Private Equity vor allem das Umfeld. Dabei hat sich ein Belastungsfaktor zuletzt ins Gegenteil gedreht: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.10.26 um 8:03 Uhr.

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