Ohba zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Ohba hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 7,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ohba noch ein Gewinn pro Aktie von 7,81 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Ohba mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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