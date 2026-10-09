Ohba zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Ohba mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Es stand ein EPS von 7,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ohba noch ein Gewinn pro Aktie von 7,81 JPY in den Büchern gestanden.

Ohba hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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