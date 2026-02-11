Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Aktivistischer Investor mischt sich in Netflix-Deal mit Warner Bros. ein. Stellantis warnt in den USA vor defekten Airbags. CFO-Wechsel bei Siemens zum 1. April angekündigt. EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark. TKMS hebt Umsatzprognose an. Elliott steigt bei LSEG ein. Wacker Neuson: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet. Gerresheimer verschiebt Konzernabschluss.