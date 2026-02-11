Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Aktivistischer Investor mischt sich in Netflix-Deal mit Warner Bros. ein. Stellantis warnt in den USA vor defekten Airbags. CFO-Wechsel bei Siemens zum 1. April angekündigt. EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark. TKMS hebt Umsatzprognose an. Elliott steigt bei LSEG ein. Wacker Neuson: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet. Gerresheimer verschiebt Konzernabschluss.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wo werden Ihrer Meinung nach die wettbewerbsfähigsten Elektrofahrzeuge hergestellt?