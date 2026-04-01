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Ohne Hormus-Öffnung binnen drei Wochen droht Europa Kerosinmangel - ACI

10.04.26 15:08 Uhr

Von Benjamin Katz

DOW JONES--Europäischen Flughäfen drohen massive Engpässe bei Flugkraftstoff (Kerosin), falls sich die Lieferströme aus der Golfregion nicht rasch erholen. Dies gab ein Branchenverband in einem Brief an die Europäische Kommission warnend bekannt. "Sollte die Durchfahrt durch die Straße von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen in signifikantem und stabilem Maße wieder aufgenommen werden, wird ein systemischer Kerosinmangel in der EU zur Realität", schrieb Olivier Jankovec, Chef des Flughafenverbandes ACI Europe (Airports Council International), in einem vom Wall Street Journal eingesehenen Brief vom 9. April.

Das Risiko versiegender Vorräte treffe die Branche genau in der Vorbereitungsphase auf die kritische Sommerperiode, die den Großteil der Branchengewinne ausmacht, so Jankovec. Jede Kerosinkrise hätte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte europäische Wirtschaft, da die Luftfahrt eine Schlüsselrolle für den Reiseverkehr und den Tourismus spielt. "Diese Krise hat die reduzierten Raffineriekapazitäten der EU für die Kerosinproduktion und ihre akute Abhängigkeit von Importen offengelegt", schrieb er weiter.

Der Brief folgte auf ein Treffen der Öl-Koordinierungsgruppe der EU, bei dem Beamte und Industrievertreter die Sicherheit der Kraftstoffversorgung des Blocks analysierten. Zuvor hatte bereits die Financial Times darüber berichtet.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 09:09 ET (13:09 GMT)