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Ohne Kapitän

BVB-Aktie verliert: Emre Can fehlt auf Champions-League-Kaderliste

BVB-Aktie verliert: Emre Can fehlt auf Champions-League-Kaderliste

Borussia Dortmund geht ohne Kapitän Emre Can in die Champions-League-Saison.

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Der 32 Jahre alte verletzte Defensivspieler steht nicht auf der Kaderliste, die der Fußball-Bundesligist der UEFA gemeldet hat. Zwar laboriert Can seit Anfang März an einem Kreuzbandriss und dürfte noch einige Zeit ausfallen. Insgeheim war aber ein Comeback noch in diesem Jahr erwartet worden.

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Neben Can fehlen auch die Neuzugänge Giannis Konstantelias (ebenfalls Kreuzbandriss) und Justin Lerma. Der 18 Jahre alte Offensivspieler ist aktuell ebenfalls verletzt. Das Talent ist dem Vernehmen nach aber vor allem aktuell eher keine Option für das Profiteam.

Nur neun Bundesligaspiele in der vergangenen Saison

Erst Ende Januar könnten die BVB-Spieler für die Königsklasse nachmelden, sollten sie die Vorrunde überstehen. Can war schon in der vergangenen Saison lange ausgefallen und hatte nur neun Bundesligaspiele bestritten.

Via XETRA notiert die BVB-Aktie zeitweise 0,15 Prozent im Minus bei 3,23 Euro.

/lap/DP/stk

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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