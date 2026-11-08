Oklo A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Oklo A hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,78 ARS gegenüber -9,490 ARS im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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