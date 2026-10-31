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Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Adyen BV Parts Sociales-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
825.60 EUR 7.70 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen

Adyen BV Parts Sociales Experten haben ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.

8 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.242,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 426,10 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 815,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.1.077,00 EUR32,0029.10.2026
UBS AG1.300,00 EUR59,3329.10.2026
JP Morgan Chase & Co.1.160,00 EUR42,1729.10.2026
DZ BANK--28.10.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR65,4628.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR51,1228.10.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR65,4623.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR51,1220.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR51,1207.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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