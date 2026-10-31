Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Adyen BV Parts Sociales-Aktie
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Adyen BV Parts Sociales Experten haben ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.
8 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.242,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 426,10 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 815,90 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|1.077,00 EUR
|32,00
|29.10.2026
|UBS AG
|1.300,00 EUR
|59,33
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.160,00 EUR
|42,17
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|65,46
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|51,12
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|65,46
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|51,12
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|51,12
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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