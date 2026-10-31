Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Akzo Nobel-Aktie
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10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Akzo Nobel-Aktie veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 64,40 EUR, was einem Anstieg von 5,54 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 58,86 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|1,94
|22.10.2026
|Barclays Capital
|69,00 EUR
|17,23
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|70,00 EUR
|18,93
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|22,32
|22.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|22,32
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-6,56
|21.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|20.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|1,94
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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