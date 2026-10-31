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Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Akzo Nobel-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
59.04 EUR 0.50 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Akzo Nobel-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 64,40 EUR, was einem Anstieg von 5,54 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 58,86 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG60,00 EUR1,9422.10.2026
Barclays Capital69,00 EUR17,2322.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)70,00 EUR18,9322.10.2026
JP Morgan Chase & Co.72,00 EUR22,3222.10.2026
Bernstein Research62,00 EUR5,3321.10.2026
JP Morgan Chase & Co.72,00 EUR22,3221.10.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR-6,5621.10.2026
Bernstein Research62,00 EUR5,3320.10.2026
Bernstein Research62,00 EUR5,3314.10.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR1,9406.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
22.10.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research

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