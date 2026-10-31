Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 8 Experten die Fresenius SE-Aktie analysiert.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 47,80 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|26.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|54,00 EUR
|12,98
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|56,00 EUR
|17,17
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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