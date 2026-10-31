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Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
47.73 EUR 0.64 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 8 Experten die Fresenius SE-Aktie analysiert.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 47,80 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.55,20 EUR15,4930.10.2026
JP Morgan Chase & Co.55,20 EUR15,4926.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)54,00 EUR12,9823.10.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR15,0721.10.2026
JP Morgan Chase & Co.55,20 EUR15,4920.10.2026
Deutsche Bank AG56,00 EUR17,1716.10.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR15,0705.10.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR15,0701.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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