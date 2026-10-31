Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei United Parcel Service-Aktie
Analysten haben im abgelaufenen Monat die United Parcel Service-Aktie unter die Lupe genommen.
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Im Oktober 2026 haben 13 Experten die United Parcel Service-Aktie analysiert.
7 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 117,77 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,52 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,25 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|125,00 USD
|15,47
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|112,00 USD
|3,46
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|115,00 USD
|6,24
|27.10.2026
|Bernstein Research
|127,00 USD
|17,32
|23.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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