Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei United Parcel Service-Aktie

Analysteneinschätzungen

31.10.26 22:30 Uhr

Analysten haben im abgelaufenen Monat die United Parcel Service-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2026 haben 13 Experten die United Parcel Service-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 117,77 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,52 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,25 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 125,00 USD 15,47 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 112,00 USD 3,46 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 115,00 USD 6,24 27.10.2026 Bernstein Research 127,00 USD 17,32 23.10.2026

Redaktion Finanzen.net