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Analysteneinschätzungen

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei United Parcel Service-Aktie

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei United Parcel Service-Aktie

Analysten haben im abgelaufenen Monat die United Parcel Service-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
96.68 EUR 1.10 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 13 Experten die United Parcel Service-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 117,77 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,52 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,25 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG125,00 USD15,4728.10.2026
JP Morgan Chase & Co.112,00 USD3,4628.10.2026
JP Morgan Chase & Co.115,00 USD6,2427.10.2026
Bernstein Research127,00 USD17,3223.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle United Parcel Service Aktie News

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United Parcel Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research

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