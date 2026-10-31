Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie
So schätzten Analysten die Andritz-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Die Andritz-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen die Andritz-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Andritz ein Kursziel von 99,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,40 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 80,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|99,00 EUR
|22,83
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|99,00 EUR
|22,83
|20.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Andritz AG