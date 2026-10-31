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Analysen des Monats

Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie

Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie

So schätzten Analysten die Andritz-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Die Andritz-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Andritz-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Andritz ein Kursziel von 99,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,40 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 80,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG99,00 EUR22,8330.10.2026
Deutsche Bank AG99,00 EUR22,8320.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Andritz AG

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Andritz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Andritz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.12.12 Schuler buy Close Brothers Seydler Research AG
04.12.12 Andritz buy UBS AG
02.10.12 Schuler buy Close Brothers Seydler Research AG
23.08.12 Schuler buy Close Brothers Seydler Research AG
13.07.12 Schuler verkaufen Bankhaus Lampe KG

Information

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