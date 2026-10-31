Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie

Analysen des Monats

31.10.26 18:00 Uhr

So schätzten Analysten die Andritz-Aktie im letzten Monat ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Andritz ein Kursziel von 99,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,40 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 80,60 EUR.

Die Andritz -Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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