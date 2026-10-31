Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HENSOLDT-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 96,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 10,88 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 85,62 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|105,00 EUR
|22,63
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|98,00 EUR
|14,46
|07.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|85,00 EUR
|-0,72
|06.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|98,00 EUR
|14,46
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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