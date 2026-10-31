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Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HENSOLDT-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85.28 EUR -2.18 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 96,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 10,88 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 85,62 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG105,00 EUR22,6316.10.2026
Jefferies & Company Inc.98,00 EUR14,4607.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.85,00 EUR-0,7206.10.2026
Jefferies & Company Inc.98,00 EUR14,4605.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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HENSOLDT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

Information

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