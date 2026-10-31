Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HENSOLDT-Aktie

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 96,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 10,88 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 85,62 EUR entspricht.

3 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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