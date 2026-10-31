Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Apple-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.
7 Experten empfehlen die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 323,45 USD für die Apple-Aktie, was einem Abschlag von 21,18 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 344,63 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|-14,11
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 USD
|4,46
|26.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|270,62 USD
|-21,48
|26.10.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-14,11
|21.10.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-14,11
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 USD
|4,46
|19.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-23,49
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 USD
|4,46
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 USD
|4,46
|12.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|-1,34
|12.10.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-14,11
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|-1,34
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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