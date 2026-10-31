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Experten-Einschätzungen

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Apple-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
308.45 EUR -4.30 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.

7 Experten empfehlen die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 323,45 USD für die Apple-Aktie, was einem Abschlag von 21,18 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 344,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD-14,1129.10.2026
JP Morgan Chase & Co.360,00 USD4,4626.10.2026
Jefferies & Company Inc.270,62 USD-21,4826.10.2026
UBS AG296,00 USD-14,1121.10.2026
UBS AG296,00 USD-14,1120.10.2026
JP Morgan Chase & Co.360,00 USD4,4619.10.2026
Jefferies & Company Inc.263,66 USD-23,4919.10.2026
JP Morgan Chase & Co.360,00 USD4,4614.10.2026
JP Morgan Chase & Co.360,00 USD4,4612.10.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD-1,3412.10.2026
UBS AG296,00 USD-14,1106.10.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD-1,3405.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG

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