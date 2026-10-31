Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Experten-Einschätzungen

31.10.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Apple-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 323,45 USD für die Apple-Aktie, was einem Abschlag von 21,18 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 344,63 USD entspricht.

7 Experten empfehlen die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Apple -Aktie abgegeben.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung