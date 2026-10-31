Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie

31.10.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 70,25 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,47 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 54,78 EUR.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der ArcelorMittal -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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