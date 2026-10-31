Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der ArcelorMittal-Aktie abgegeben.
4 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 70,25 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,47 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 54,78 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|27,78
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|27,78
|15.10.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|29,61
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|27,78
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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