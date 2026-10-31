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Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
53.40 EUR -0.88 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der ArcelorMittal-Aktie abgegeben.

4 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 70,25 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,47 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 54,78 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR27,7828.10.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR27,7815.10.2026
UBS AG71,00 EUR29,6109.10.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR27,7805.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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ArcelorMittal Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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