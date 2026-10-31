Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die Ottobock-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,00 EUR, was einem Anstieg von 31,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 48,15 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|75,00 EUR
|55,76
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|85,00 EUR
|76,53
|20.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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