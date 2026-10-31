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Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
48.30 EUR -0.60 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen

Die Ottobock-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,00 EUR, was einem Anstieg von 31,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 48,15 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.75,00 EUR55,7621.10.2026
Deutsche Bank AG85,00 EUR76,5320.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Ottobock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

Information

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