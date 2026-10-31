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Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur SAF-HOLLAND SE-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
20.85 EUR -0.05 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die SAF-HOLLAND SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der SAF-HOLLAND SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 23,50 EUR beziffert, während der aktuelle SAF-HOLLAND SE-Kurs an der Börse XETRA bei 20,90 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research26,00 EUR24,4023.10.2026
Deutsche Bank AG21,00 EUR0,4816.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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SAF-HOLLAND Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAF-HOLLAND nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND SE Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 SAF-HOLLAND SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND SE Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research

Information

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