Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur SAF-HOLLAND SE-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die SAF-HOLLAND SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der SAF-HOLLAND SE-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 23,50 EUR beziffert, während der aktuelle SAF-HOLLAND SE-Kurs an der Börse XETRA bei 20,90 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|26,00 EUR
|24,40
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|0,48
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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