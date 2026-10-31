Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur SAF-HOLLAND SE-Aktie

31.10.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die SAF-HOLLAND SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der SAF-HOLLAND SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 23,50 EUR beziffert, während der aktuelle SAF-HOLLAND SE-Kurs an der Börse XETRA bei 20,90 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 26,00 EUR 24,40 23.10.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR 0,48 16.10.2026

Redaktion Finanzen.net