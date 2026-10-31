Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie
Was Siemens Healthineers-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Healthineers veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 43,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,61 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Healthineers-Aktie von 42,89 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|48,00 EUR
|11,91
|16.10.2026
|Deutsche Bank AG
|39,00 EUR
|-9,07
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Siemens AG