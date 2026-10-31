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Aktien-Prognosen

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Was Siemens Healthineers-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43.07 EUR 0.08 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Healthineers veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 43,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,61 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Healthineers-Aktie von 42,89 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets48,00 EUR11,9116.10.2026
Deutsche Bank AG39,00 EUR-9,0705.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

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Siemens Healthineers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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