Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Prognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Was Siemens Healthineers-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 43,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,61 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Healthineers-Aktie von 42,89 EUR entspricht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Healthineers veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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