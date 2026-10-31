Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 2 Experten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 115,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TKMS thyssenkrupp Marine Systems in Höhe von 88,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|115,00 EUR
|29,50
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|29,50
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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