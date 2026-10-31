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Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
87.50 EUR -0.90 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 2 Experten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 115,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TKMS thyssenkrupp Marine Systems in Höhe von 88,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research115,00 EUR29,5019.10.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR29,5019.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research

Information

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