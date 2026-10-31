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Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf

So schätzten Analysten die Boeing-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
154.44 EUR -1.56 EUR -1.0 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.

27 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 250,62 USD. Dies kommt einem Anstieg von 79,07 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 171,55 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research223,00 USD29,9929.10.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 USD34,0728.10.2026
RBC Capital Markets235,00 USD36,9928.10.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 USD69,0527.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4727.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4727.10.2026
RBC Capital Markets235,00 USD36,9927.10.2026
RBC Capital Markets235,00 USD36,9927.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4726.10.2026
RBC Capital Markets235,00 USD36,9921.10.2026
Bernstein Research278,00 USD62,0519.10.2026
RBC Capital Markets235,00 USD36,9915.10.2026
RBC Capital Markets265,00 USD54,4713.10.2026
Bernstein Research278,00 USD62,0512.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4712.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4708.10.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD54,4705.10.2026
Bernstein Research298,00 USD73,7105.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.

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