Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf

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31.10.26 22:30 Uhr

So schätzten Analysten die Boeing-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.

27 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 250,62 USD. Dies kommt einem Anstieg von 79,07 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 171,55 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 223,00 USD 29,99 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 USD 34,07 28.10.2026 RBC Capital Markets 235,00 USD 36,99 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 290,00 USD 69,05 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 27.10.2026 RBC Capital Markets 235,00 USD 36,99 27.10.2026 RBC Capital Markets 235,00 USD 36,99 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 26.10.2026 RBC Capital Markets 235,00 USD 36,99 21.10.2026 Bernstein Research 278,00 USD 62,05 19.10.2026 RBC Capital Markets 235,00 USD 36,99 15.10.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 54,47 13.10.2026 Bernstein Research 278,00 USD 62,05 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 54,47 05.10.2026 Bernstein Research 298,00 USD 73,71 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net