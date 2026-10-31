Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die Boeing-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.
27 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Boeing-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 250,62 USD. Dies kommt einem Anstieg von 79,07 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 171,55 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|223,00 USD
|29,99
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 USD
|34,07
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 USD
|69,05
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|21.10.2026
|Bernstein Research
|278,00 USD
|62,05
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|54,47
|13.10.2026
|Bernstein Research
|278,00 USD
|62,05
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|05.10.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|73,71
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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