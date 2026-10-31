Oktober 2026: Experten empfehlen CA Immobilien-Aktie mehrheitlich zu halten
Die jüngsten Expertenmeinungen zur CA Immobilien-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von CA Immobilien wie folgt eingeschätzt.
2 Experten empfehlen das Halten der CA Immobilien-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für CA Immobilien ein Kursziel von 23,30 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,50 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 20,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Erste Group Bank
|23,60 EUR
|13,46
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|10,58
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: CA Immobilien Anlagen AG