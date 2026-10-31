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Experten-Prognosen

Oktober 2026: Experten empfehlen CA Immobilien-Aktie mehrheitlich zu halten

Oktober 2026: Experten empfehlen CA Immobilien-Aktie mehrheitlich zu halten

Die jüngsten Expertenmeinungen zur CA Immobilien-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.80 EUR 0.10 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von CA Immobilien wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen das Halten der CA Immobilien-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für CA Immobilien ein Kursziel von 23,30 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,50 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 20,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Erste Group Bank23,60 EUR13,4628.10.2026
Deutsche Bank AG23,00 EUR10,5819.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: CA Immobilien Anlagen AG

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CA Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CA Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.08.23 CA Immobilien Kaufen SRC Research GmbH
26.05.23 CA Immobilien Kaufen SRC Research GmbH
27.03.23 CA Immobilien Kaufen SRC Research GmbH
25.11.22 CA Immobilien Kaufen SRC Research GmbH
25.08.22 CA Immobilien Kaufen SRC Research GmbH

Information

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