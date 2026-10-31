Oktober 2026: Experten empfehlen CA Immobilien-Aktie mehrheitlich zu halten

Experten-Prognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur CA Immobilien-Aktie im Überblick.

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von CA Immobilien wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen das Halten der CA Immobilien-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für CA Immobilien ein Kursziel von 23,30 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,50 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 20,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Erste Group Bank 23,60 EUR 13,46 28.10.2026 Deutsche Bank AG 23,00 EUR 10,58 19.10.2026

Redaktion Finanzen.net