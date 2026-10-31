Oktober 2026: Experten empfehlen Porsche vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf
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17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie preis.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 50,59 EUR, was einem Anstieg von 3,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Porsche vz-Aktie von 46,72 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-14,38
|27.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|13.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|12.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,00 EUR
|-1,54
|09.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|08.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-14,38
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|4,88
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|4,88
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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