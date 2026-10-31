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Oktober 2026: Experten empfehlen Porsche vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.56 EUR 0.64 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen

17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 50,59 EUR, was einem Anstieg von 3,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Porsche vz-Aktie von 46,72 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG55,00 EUR17,7228.10.2026
RBC Capital Markets40,00 EUR-14,3827.10.2026
UBS AG60,00 EUR28,4227.10.2026
Jefferies & Company Inc.47,00 EUR0,6027.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR7,0227.10.2026
Jefferies & Company Inc.47,00 EUR0,6014.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR7,0213.10.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR17,7213.10.2026
Jefferies & Company Inc.47,00 EUR0,6012.10.2026
UBS AG60,00 EUR28,4209.10.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR17,7209.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)46,00 EUR-1,5409.10.2026
UBS AG60,00 EUR28,4208.10.2026
RBC Capital Markets40,00 EUR-14,3808.10.2026
Jefferies & Company Inc.49,00 EUR4,8808.10.2026
Jefferies & Company Inc.49,00 EUR4,8807.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR7,0207.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Porsche vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz Buy UBS AG
27.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.

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