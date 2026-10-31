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Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der easyJet-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
8.08 EUR -0.06 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

Die easyJet-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,875 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 0,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,790 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.7,15 GBP5,3014.10.2026
Bernstein Research6,60 GBP-2,8006.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.

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