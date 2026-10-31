Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der easyJet-Aktie angepasst
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Die easyJet-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,875 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 0,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,790 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|7,15 GBP
|5,30
|14.10.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|-2,80
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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