Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der easyJet-Aktie angepasst

31.10.26 18:00 Uhr

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,875 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 0,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,790 GBP gleichkommt.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein.

Die easyJet -Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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