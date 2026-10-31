Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der International Consolidated Airlines-Aktie angepasst

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,500 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 1,47 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,026 GBP gleich.

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines -Aktie veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung