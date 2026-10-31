Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der International Consolidated Airlines-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die International Consolidated Airlines-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,500 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 1,47 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,026 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|14.10.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|36,61
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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