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Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der International Consolidated Airlines-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4.86 EUR 0.09 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die International Consolidated Airlines-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,500 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 1,47 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,026 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--14.10.2026
Bernstein Research5,50 GBP36,6106.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle International Consolidated Airlines Aktie News

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets

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