Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Salesforce-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Die Salesforce-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Experten analysiert.
3 Experten raten die Salesforce-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Salesforce-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,33 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,16 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 229,17 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|260,00 USD
|13,45
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,63
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|9,09
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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