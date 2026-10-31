Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Salesforce-Aktie angepasst

31.10.26 22:30 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,33 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,16 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 229,17 USD.

3 Experten raten die Salesforce-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Salesforce-Aktie.

Die Salesforce -Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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