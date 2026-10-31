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Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Salesforce-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
203.00 EUR -3.35 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen

Die Salesforce-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Experten analysiert.

3 Experten raten die Salesforce-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Salesforce-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,33 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,16 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 229,17 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG260,00 USD13,4521.10.2026
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD15,6320.10.2026
RBC Capital Markets250,00 USD9,0920.10.2026
RBC Capital Markets--12.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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