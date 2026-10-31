Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst
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Die Schaeffler-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 8,386 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,58 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 5,810 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|29,09
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|46,30
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|46,30
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|13.10.2026
|UBS AG
|8,10 EUR
|39,41
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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