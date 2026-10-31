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Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
72.74 EUR -1.61 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der UniCredit-Aktie vorgenommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 95,53 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,79 EUR zum aktuellen FSE-Stand der UniCredit-Aktie von 72,74 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital102,60 EUR41,0522.10.2026
RBC Capital Markets90,00 EUR23,7302.10.2026
JP Morgan Chase & Co.94,00 EUR29,2301.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.

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