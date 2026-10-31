Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst
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Im Oktober 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der UniCredit-Aktie vorgenommen.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 95,53 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,79 EUR zum aktuellen FSE-Stand der UniCredit-Aktie von 72,74 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|102,60 EUR
|41,05
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|90,00 EUR
|23,73
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|29,23
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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