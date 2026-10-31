Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst

31.10.26 18:00 Uhr

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Im Oktober 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der UniCredit-Aktie vorgenommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 95,53 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,79 EUR zum aktuellen FSE-Stand der UniCredit-Aktie von 72,74 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 102,60 EUR 41,05 22.10.2026 RBC Capital Markets 90,00 EUR 23,73 02.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 94,00 EUR 29,23 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net