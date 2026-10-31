Oktober 2026: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie in den Fokus genommen.
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Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.
11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) ein Kursziel von 89,57 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,89 EUR gegenüber dem aktuellen EBR-Kurs von 70,68 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|37,24
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|81,00 EUR
|14,60
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|89,00 EUR
|25,92
|30.10.2026
|Barclays Capital
|84,00 EUR
|18,85
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|21,68
|29.10.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|27,33
|29.10.2026
|Bernstein Research
|96,00 EUR
|35,82
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|95,00 EUR
|34,41
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|13,02
|29.10.2026
|UBS AG
|-
|-
|08.10.2026
|RBC Capital Markets
|95,00 EUR
|34,41
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|21,68
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.10.2026
|Bernstein Research
|96,00 EUR
|35,82
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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