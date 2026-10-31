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Monats-Einschätzungen

Oktober 2026: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Oktober 2026: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71.10 EUR 0.42 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.

11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) ein Kursziel von 89,57 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,89 EUR gegenüber dem aktuellen EBR-Kurs von 70,68 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research97,00 EUR37,2430.10.2026
Deutsche Bank AG81,00 EUR14,6030.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)89,00 EUR25,9230.10.2026
Barclays Capital84,00 EUR18,8530.10.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR21,6829.10.2026
UBS AG90,00 EUR27,3329.10.2026
Bernstein Research96,00 EUR35,8229.10.2026
RBC Capital Markets95,00 EUR34,4129.10.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR13,0229.10.2026
UBS AG--08.10.2026
RBC Capital Markets95,00 EUR34,4108.10.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR21,6806.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--05.10.2026
Bernstein Research96,00 EUR35,8201.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight Barclays Capital
29.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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