Oktober 2026: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Monats-Einschätzungen

31.10.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie in den Fokus genommen.

Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.

11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) ein Kursziel von 89,57 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,89 EUR gegenüber dem aktuellen EBR-Kurs von 70,68 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 97,00 EUR 37,24 30.10.2026 Deutsche Bank AG 81,00 EUR 14,60 30.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 89,00 EUR 25,92 30.10.2026 Barclays Capital 84,00 EUR 18,85 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 86,00 EUR 21,68 29.10.2026 UBS AG 90,00 EUR 27,33 29.10.2026 Bernstein Research 96,00 EUR 35,82 29.10.2026 RBC Capital Markets 95,00 EUR 34,41 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 13,02 29.10.2026 UBS AG - - 08.10.2026 RBC Capital Markets 95,00 EUR 34,41 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 86,00 EUR 21,68 06.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 05.10.2026 Bernstein Research 96,00 EUR 35,82 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net