DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.168 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Analysten-Prognosen

Oktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein

Oktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein

So geht es mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Engie (ex GDF Suez)
23.44 EUR -0.25 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Engie (ex GDF Suez)-Aktie abgegeben.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Engie (ex GDF Suez) auf 23,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.30,40 EUR28,8122.10.2026
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR35,5921.10.2026
Bernstein Research27,70 EUR17,3721.10.2026
Deutsche Bank AG30,00 EUR27,1221.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--12.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Aktuelle Engie (ex GDF Suez) Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netAnalysten-PrognosenOktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein
Finanzen.netEURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren eingebracht
Finanzen.netEURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen
Werbung - Engie (ex GDF Suez)-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netEURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren verdient
Finanzen.netEURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr verdient
Werbung

Engie (ex GDF Suez) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Engie (ex GDF Suez) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.