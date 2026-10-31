Oktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein

Analysten-Prognosen

31.10.26 18:00 Uhr

So geht es mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie Experten zufolge weiter.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Engie (ex GDF Suez) auf 23,60 EUR beläuft.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Engie (ex GDF Suez) -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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