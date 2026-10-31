Oktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein
So geht es mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Engie (ex GDF Suez)-Aktie abgegeben.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Engie (ex GDF Suez) auf 23,60 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|30,40 EUR
|28,81
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|35,59
|21.10.2026
|Bernstein Research
|27,70 EUR
|17,37
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|30,00 EUR
|27,12
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images