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Analysen des Monats

Oktober 2026: So schätzen Experten die EssilorLuxottica-Aktie ein

Oktober 2026: So schätzen Experten die EssilorLuxottica-Aktie ein

Das sind die Einschätzungen der Experten für die EssilorLuxottica-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
183.90 EUR 4.45 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen

Die EssilorLuxottica-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten empfehlen die EssilorLuxottica-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 213,77 EUR, was einem Anstieg von 35,57 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 178,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital265,00 EUR48,7122.10.2026
Deutsche Bank AG197,00 EUR10,5522.10.2026
DZ BANK--21.10.2026
Bernstein Research185,00 EUR3,8221.10.2026
UBS AG244,00 EUR36,9221.10.2026
RBC Capital Markets190,00 EUR6,6221.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.170,00 EUR-4,6021.10.2026
Deutsche Bank AG157,00 EUR-11,9021.10.2026
JP Morgan Chase & Co.305,00 EUR71,1621.10.2026
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR26,2621.10.2026
RBC Capital Markets190,00 EUR6,6220.10.2026
UBS AG247,00 EUR38,6115.10.2026
Deutsche Bank AG157,00 EUR-11,9005.10.2026
UBS AG247,00 EUR38,6105.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Aktuelle EssilorLuxottica Aktie News

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EssilorLuxottica Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.10.26 EssilorLuxottica Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG

Information

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