Oktober 2026: So schätzen Experten die EssilorLuxottica-Aktie ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die EssilorLuxottica-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Die EssilorLuxottica-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Experten empfehlen die EssilorLuxottica-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 213,77 EUR, was einem Anstieg von 35,57 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 178,20 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|265,00 EUR
|48,71
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|197,00 EUR
|10,55
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Bernstein Research
|185,00 EUR
|3,82
|21.10.2026
|UBS AG
|244,00 EUR
|36,92
|21.10.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 EUR
|6,62
|21.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|170,00 EUR
|-4,60
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|157,00 EUR
|-11,90
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 EUR
|71,16
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|225,00 EUR
|26,26
|21.10.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 EUR
|6,62
|20.10.2026
|UBS AG
|247,00 EUR
|38,61
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|157,00 EUR
|-11,90
|05.10.2026
|UBS AG
|247,00 EUR
|38,61
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images