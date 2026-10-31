Oktober 2026: So schätzen Experten die EssilorLuxottica-Aktie ein

Analysen des Monats

31.10.26 18:00 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die EssilorLuxottica-Aktie.

Die EssilorLuxottica-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten empfehlen die EssilorLuxottica-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 213,77 EUR, was einem Anstieg von 35,57 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 178,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 265,00 EUR 48,71 22.10.2026 Deutsche Bank AG 197,00 EUR 10,55 22.10.2026 DZ BANK - - 21.10.2026 Bernstein Research 185,00 EUR 3,82 21.10.2026 UBS AG 244,00 EUR 36,92 21.10.2026 RBC Capital Markets 190,00 EUR 6,62 21.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 170,00 EUR -4,60 21.10.2026 Deutsche Bank AG 157,00 EUR -11,90 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 305,00 EUR 71,16 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 225,00 EUR 26,26 21.10.2026 RBC Capital Markets 190,00 EUR 6,62 20.10.2026 UBS AG 247,00 EUR 38,61 15.10.2026 Deutsche Bank AG 157,00 EUR -11,90 05.10.2026 UBS AG 247,00 EUR 38,61 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net