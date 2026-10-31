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Oktober 2026: So schätzen Experten die flatexDEGIRO-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
23.62 EUR -0.54 EUR -2.24 %
Charts | News | Analysen

flatexDEGIRO Experten haben ihre Einschätzung der flatexDEGIRO-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die flatexDEGIRO-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von flatexDEGIRO mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,95 EUR für die flatexDEGIRO-Aktie, was einem Anstieg von 17,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 23,62 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)44,00 EUR86,2827.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.50,00 EUR111,6926.10.2026
Barclays Capital43,00 EUR82,0526.10.2026
Deutsche Bank AG31,00 EUR31,2423.10.2026
Deutsche Bank AG31,00 EUR31,2422.10.2026
UBS AG43,50 EUR84,1722.10.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR69,3522.10.2026
Barclays Capital44,00 EUR86,2812.10.2026
Deutsche Bank AG31,00 EUR31,2412.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)44,00 EUR86,2808.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.49,00 EUR107,4501.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
23.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG

Information

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