Oktober 2026: So schätzen Experten die flatexDEGIRO-Aktie ein
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flatexDEGIRO Experten haben ihre Einschätzung der flatexDEGIRO-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die flatexDEGIRO-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von flatexDEGIRO mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,95 EUR für die flatexDEGIRO-Aktie, was einem Anstieg von 17,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 23,62 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|44,00 EUR
|86,28
|27.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|50,00 EUR
|111,69
|26.10.2026
|Barclays Capital
|43,00 EUR
|82,05
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|31,24
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|31,24
|22.10.2026
|UBS AG
|43,50 EUR
|84,17
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|69,35
|22.10.2026
|Barclays Capital
|44,00 EUR
|86,28
|12.10.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|31,24
|12.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|44,00 EUR
|86,28
|08.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|49,00 EUR
|107,45
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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