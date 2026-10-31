Oktober 2026: So schätzen Experten die flatexDEGIRO-Aktie ein

31.10.26 18:00 Uhr

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flatexDEGIRO Experten haben ihre Einschätzung der flatexDEGIRO-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die flatexDEGIRO-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von flatexDEGIRO mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,95 EUR für die flatexDEGIRO-Aktie, was einem Anstieg von 17,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 23,62 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 44,00 EUR 86,28 27.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 50,00 EUR 111,69 26.10.2026 Barclays Capital 43,00 EUR 82,05 26.10.2026 Deutsche Bank AG 31,00 EUR 31,24 23.10.2026 Deutsche Bank AG 31,00 EUR 31,24 22.10.2026 UBS AG 43,50 EUR 84,17 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR 69,35 22.10.2026 Barclays Capital 44,00 EUR 86,28 12.10.2026 Deutsche Bank AG 31,00 EUR 31,24 12.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 44,00 EUR 86,28 08.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 49,00 EUR 107,45 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net