Oktober 2026: So schätzen Experten die Lenzing-Aktie ein
Was Lenzing-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Lenzing wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,85 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Anstieg von 4,05 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 10,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|12,70 EUR
|17,59
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17,00 EUR
|57,41
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Lenzing AG