Oktober 2026: So schätzen Experten die Lenzing-Aktie ein

Analysen

31.10.26 18:00 Uhr

Was Lenzing-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Lenzing wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,85 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Anstieg von 4,05 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 10,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 12,70 EUR 17,59 28.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 17,00 EUR 57,41 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net