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Analysen

Oktober 2026: So schätzen Experten die Lenzing-Aktie ein

Oktober 2026: So schätzen Experten die Lenzing-Aktie ein

Was Lenzing-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
10.74 EUR -0.04 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Lenzing wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,85 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Anstieg von 4,05 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 10,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG12,70 EUR17,5928.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)17,00 EUR57,4102.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Lenzing AG

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Lenzing Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

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