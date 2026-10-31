Oktober 2026: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.
7 Experten empfehlen die RENK-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 59,00 EUR, was einem Anstieg von 22,09 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 36,92 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|35,45
|23.10.2026
|Warburg Research
|63,00 EUR
|70,66
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|97,75
|22.10.2026
|Barclays Capital
|57,00 EUR
|54,41
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|62,54
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|35,45
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|62,54
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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