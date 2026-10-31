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Oktober 2026: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
36.76 EUR -0.89 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen

Die RENK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.

7 Experten empfehlen die RENK-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 59,00 EUR, was einem Anstieg von 22,09 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 36,92 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--23.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR35,4523.10.2026
Warburg Research63,00 EUR70,6623.10.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR97,7522.10.2026
Barclays Capital57,00 EUR54,4122.10.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR62,5422.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR35,4522.10.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR62,5421.10.2026
Jefferies & Company Inc.--07.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
23.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RENK Buy Warburg Research
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 RENK Overweight Barclays Capital

Information

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