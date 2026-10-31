Oktober 2026: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

31.10.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 59,00 EUR, was einem Anstieg von 22,09 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 36,92 EUR gleichkommt.

Die RENK -Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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