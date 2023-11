Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt steigert Passagierzahlen - Flugbewegungen ebenfalls höher

Oktober

Der Frankfurter Flughafen hat im Oktober 5,7 Millionen Passagiere abgefertigt und damit 14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Von Januar bis Oktober nutzten 50,2 Millionen Fluggäste das Rhein-Main-Drehkreuz, das waren 22,8 Prozent mehr als vor Jahresfrist und 83 Prozent des Passagieraufkommens im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019.

Das Frachtvolumen war im Oktober leicht rückläufig, es ging um 2,0 Prozent auf 173.173 Tonnen zurück. Die Zahl der Flugbewegungen erreichte hingegen mit 40.720 Starts und Landungen einen neuen Höchstwert seit Oktober 2019.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen wuchsen zum Großteil weiter. An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen um 10,3 Prozent auf 3,1 Millionen Fluggäste. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 9,8 Prozent auf rund 4,4 Millionen Fluggäste zu. An den Flughäfen in Brasilien und Bulgarien waren die Fluggastzahlen rückläufig.

