Okuwa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Okuwa präsentierte am 06.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -53,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Okuwa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 66,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,44 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Okuwa -55,890 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 252,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 250,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net