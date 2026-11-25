OLB Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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OLB Group veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
OLB Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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