Olenox Industries präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -126,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 572,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net