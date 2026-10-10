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Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Olgeroin Egill Skallagrimsson hf. Registered Shs
14.30 0.25 1.78 %
Charts | News | Analysen

Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 ISK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 ISK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered 11,89 Milliarden ISK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,47 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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