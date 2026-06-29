Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,27 Prozent auf 10,33 Milliarden ISK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,59 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 ISK je Aktie erzielt worden.

Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered hat am 27.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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