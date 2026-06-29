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Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

30.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Olgeroin Egill Skallagrimsson hf. Registered Shs
15,10 ISK 0,00 ISK 0,00%
Charts|News|Analysen

Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered hat am 27.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 ISK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,27 Prozent auf 10,33 Milliarden ISK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,59 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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