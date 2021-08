OLYMPIA: Notizen von den Olympischen Spielen in Tokio

TOKIO (dpa-AFX) - Notizen von den Olympischen Spielen in Tokio

GRAUES HAARKNÄUEL: Bei den Damen fuhren im Skateboard-Park 13-Jährige um Medaillen, die Männer boten ein evolutionäres Kontrastprogramm. In der Qualifikation starteten am Donnerstag in dem Dänen Rune Glifberg und dem Südafrikaner Dallas Oberholzer zwei 46-Jährige. In der Szene als "old men" respektiert, gab es vom olympischen Sprecher Scherze übers Alter. Als Oberholzer einen Trick namens Hairball (Haarknäuel) zeigte, meinte der Kommentator mit Blick auf die Haarfarbe das Afrikaners: "In diesem Fall wohl eher graues Haarknäuel."

KEINE KLEINE KARSTEN: Der norwegische Leichtathletik-Held Karsten Warholm rechnet nicht damit, dass in seiner Heimat nun viele Babys seinen Vornamen erhalten. "Ich denke nicht, dass das passieren wird. Das ist ein sehr altmodischer Name, ich habe ihn von meinem Ururgroßvater", sagte der Olympiasieger über 400 Meter Hürden, der einen Fabel-Weltrekord aufgestellt hat (45,94 Sekunden), in einem ARD-Interview. Karsten sei auch eher in Deutschland als in Norwegen populär.

LÄSSIGES LACHEN: Zehnkämpfer verausgaben sich. Sie zehren in den zweitägigen Wettkämpfen ihre Körper aus. Dann gibt es aber Athleten wie den Kanadier Damian Warner, der selbst nach Teil eins in Tokio äußerlich einen sehr stabilen Eindruck machte. In den Katakomben des Olympiastadions spendeten ihm die Volunteers Beifall, den hatte sich der 31-Jährige auch redlich verdient. Lässig lächelnd sagte er: "Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen." Erschöpft war er aber auch, auch wenn man Warner das gar nicht so sehr ansah: "Ich bin echt müde." Für ein weiteres Lächeln reichte es bei ihm dennoch.

MISSION: Dreispringer Hugues Fabrice Zango hat Burkina Faso die erste olympische Medaille beschert - und hinterher von einer ganz besonderen Herausforderung berichtet. Der 28-Jährige holte am Donnerstag in Tokio mit einer Weite von 17,47 Metern Bronze für das westafrikanische Land. "Jeder in Burkina Faso träumt von dieser olympischen Medaille", hatte Zango zuvor schon gesagt. "Das ist eine der einzigen Chancen, die wir in den nächsten 20 Jahren haben, um eine Medaille zu gewinnen, also muss ich es jetzt tun. Ich habe keine andere Wahl, für mich ist es eine Mission." Mission erfüllt.

HEIMATURLAUB: Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock will nach der Heimkehr zwei Wochen trainieren, sich um Medienanfragen kümmern - und dann endlich Urlaub machen und entspannen. Weit weg geht es aber nicht. "Ich werde in Deutschland bleiben. Corona ist ja immer noch ein Thema, das uns alle beschäftigt", sagte der zweimalige Medaillengewinner von Tokio. "Wollte aufs Fliegen, aufs Reisen verzichten und werde mich mit dem Auto in Deutschland bewegen."

DIGITALE NORMALITÄT: Die Schwimmerin Sarah Köhler und der Schwimmer Florian Wellbrock sind verlobt und haben beide an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen. Als Wellbrock am Freitag Gold im Freiwasser holte, war seine Partnerin aber schon wieder in Deutschland - und konnte erst mal nur via Handy gratulieren. "So komisch ist das nicht. Ich wusste halt, dass sie zuhause ist. Da macht man nach dem Rennen kurz das Handy an, macht Facetime an und unterhält sich kurz", berichtete Wellbrock auf seine trockene Art. "Die Sarah ist genauso von dieser 48-Stunden-Regel betroffen wie jeder andere auch. Ob wir jetzt verlobt sind oder nicht, spielt da natürlich überhaupt keine Rolle." Nach ihrem letzten Wettkampf müssen die Olympioniken Japan wegen der Corona-Pandemie verlassen.

VORFREUDE: Hungern ist für Frank Stäbler ein Ding der Vergangenheit. Der Kampf zur Gewinn der Bronzemedaille war sein letzter auf internationaler Bühne. "Ich werde die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre jedes Essen, jedes Trinken, jeden Schluck so mit Genuss zu mir nehmen, weil ich weiß, wie es ist, wenn du dir nichts anderes wünschst, als einen Schluck Wasser zu dir zu nehmen. Das wird toll werden", kündigte er an./ujo/DP/zb