OLYMPIA: Notizen von den Olympischen Winterspielen in Peking

PEKING (dpa-AFX) - Notizen von den Olympischen Winterspielen in Peking

Berliner Zusammenhalt: Auch die Basketball-Profis von Alba Berlin fiebern bei Olympia mit. In der Trainingshalle des Bundesligisten liefen auf einem Tablet die ARD-Bilder des Kurzprogramms des Berliner Paarlauf-Duos Minerva Hase und Nolan Seegert. "Alle am Supporten! Good Job", schrieb Nationalspieler Johannes Thiemann zu einem Instagram-Video an Hase gerichtet. Alba-Profi Jonas Mattisseck ist der Freund der Eiskunstläuferin und hatte seine Follower schon zuvor zum Einschalten aufgerufen.

Twitter-Freunde: Erst machten sie sich lustig, dann folgte eine Einladung. Auf Twitter kursierten diverse Fotomontagen, auf denen die Ähnlichkeit von US-Curler Matt Hamilton mit dem Formel-1-Piloten Valtteri Bottas thematisiert wurde. Hamilton griff zum Smartphone, entschuldigte sich bei dem Finnen für die Aktionen - doch der bewies Humor. "Er schrieb mir, dass er sich sehr amüsiert und wenn er das nächste Mal zu einem Rennen in den USA ist, will er sich mit mir treffen", berichtete Hamilton.

28,4 statt 50: Der Wind blies den Schnee über die Loipe, das Dach des großen Medienzelts in Zhangjiakou wackelte: Wegen der extremen Kälte und starken Windes wurde das traditionelle lange olympische Langlaufrennen verkürzt. 28,4 statt 50 Kilometer standen für die Athleten am Samstag auf dem Programm. Bei rund minus zehn Grad, die sich im Wind deutlich kälter anfühlten, war auch das eine harte Probe. Am Ende siegte der Russe Alexander Bolschunow. Nachdem er die Ziellinie überquert hatte, verbeugte er sich.

Augen auf bei der Berufswahl: Die Rodlerin Natalie Geisenberger hat in Peking Gold in Einzel und Team gewonnen und ihre olympische Bilanz auf sechs Gold- und eine Bronzemedaille geschraubt. Sie ist nun die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin. Sie würde alles wieder so machen, verriet sie nun der "Süddeutschen Zeitung". Und ihr Sohn? Was sie sagen würde, wenn dieser eines Tages verkünde, er wolle Rennrodler werden, wurde die 34-Jährige gefragt. Ihre wunderbare Antwort: "Ich würde ihn unterstützen. Aber ob Leo irgendwann Sportler wird, Handwerker, Bademeister oder irgendwas anderes, das ist mir vollkommen wurscht, solange er glücklich ist. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Ich selber würde meinen Weg wieder so gehen, weil er für mich der richtige war."

Jubel mit der Papp-Familie: Auch, wenn es nach Gold bei den Spielen 2014 und 2018 für Ski-Freestyler David Wise diesmal "nur" zu Silber in der Halfpipe reichte, freute er sich. Und das nicht allein. Der Amerikaner posierte nach dem von starkem Wind geprägten Wettbewerb am Samstag mit der Familie. Frau und Kinder waren zwar nicht persönlich anwesend, dafür aber immerhin in Form kleiner Pappfiguren. Und auf denen strahlten sie mit dem 31-Jährigen regelrecht um die Wette.

Peking-Ente: Um die Funktion der Abstimmungsgeräte zu erklären, gibt es vor Wahlen bei der IOC-Session traditionell Testfragen. Am Samstag sollten die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees beantworten, ob Peking-Ente ihr bevorzugtes chinesisches Essen sei. Bei 19 Enthaltungen stimmten 65 für ja, neun für nein - die anderen Vorlieben wurden nicht weiter erörtert./div/DP/zb