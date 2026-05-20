Om Power Transmission präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Om Power Transmission hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,53 INR beziffert, während im Vorjahr 8,98 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Om Power Transmission mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 60,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net