Oman Emirates Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Oman Emirates Investment hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen OMR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oman Emirates Investment 0,1 Millionen OMR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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