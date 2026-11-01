Omkar Overseas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Omkar Overseas hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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