Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Omni-Lite Industries Canada in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,7 Millionen CAD im Vergleich zu 5,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Omni-Lite Industries Canada lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Omni-Lite Industries Canada

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Omni-Lite Industries Canada

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung