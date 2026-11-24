Omni-Lite Industries Canada stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Omni-Lite Industries Canada lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Omni-Lite Industries Canada in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,7 Millionen CAD im Vergleich zu 5,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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