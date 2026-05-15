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Omni-Plus System stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Omni-Plus System Limited Registered Shs Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh
719,00 JPY 0,00 JPY 0,00%
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Omni-Plus System stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,37 JPY gegenüber 21,70 JPY im Vorjahresquartal.

Omni-Plus System hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 78,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 120,59 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 60,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 56,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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