Omnitech Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

06.11.26 06:35 Uhr

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,69 Milliarden INR taxiert.

Omnitech Engineering präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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