Omnitech Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Omnitech Engineering präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,69 Milliarden INR taxiert.
Redaktion Finanzen.net
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