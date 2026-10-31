OMV: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

31.10.26 06:35 Uhr

OMV äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OMV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net