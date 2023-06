OMV Petrom erschließt Gasfeld Neptun im Schwarzen Meer

Aktien in diesem Artikel OMV 39,09 EUR

-1,21% Charts

News

Analysen

WIEN/BUKAREST (dpa-AFX) - Der österreichisch-rumänische Energiekonzern OMV Petrom erschließt ein großes Gasfeld im Schwarzen Meer. Das Gasfeld Neptun habe ein förderbares Volumen von 100 Milliarden Kubikmeter Gas, teilte OMV am Mittwoch in Wien mit. In den nächsten Jahren werde OMV Petrom in das Projekt bis zu vier Milliarden Euro investieren. Neptun Deep solle eines der größten Erdgasprojekte in der Europäischen Union werden. Das erste Gas werde voraussichtlich 2027 fließen. "Dank Neptun Deep wird Rumänien der größte Erdgasproduzent in der EU werden", sagte OMV-Chef Alfred Stern.

Der Neptun-Deep-Block im Schwarzen Meer hat eine Fläche von 7500 Quadratkilometern und befindet sich in einer Entfernung von etwa 160 Kilometern von der Küste in Wassertiefen zwischen 100 und 1000 Metern. Die bisherigen Ausgaben für die Exploration und Bewertung belaufen sich laut OMV auf 1,5 Milliarden Euro. Die teilstaatliche OMV ist mit einem Konzernumsatz von rund 62 Milliarden Euro und 22 000 Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Unternehmen Österreichs. Sie hält 51 Prozent an OMV Petrom./mrd/DP/tih