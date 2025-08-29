ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag im Minusbereich

ON Semiconductor im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 48,55 USD.

Das Papier von ON Semiconductor befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 48,55 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,06 USD. Bei 48,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 215.407 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 61,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

